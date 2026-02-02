ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು?

gold loan EMI: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೆಂಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಅಥವಾ ಉಂಗುರವಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇಂದಿನ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2026) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆರ್ಬಿಐ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲದಿಂದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ (ಎಲ್ಟಿವಿ) ಅನುಪಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ (ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ) 85% ವರೆಗೆ, ರೂ. 2.5 ರಿಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 80% ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 75% ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಆಭರಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಮೌಲ್ಯ 1,40,000 ರೂ. ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. LTV ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 85% ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ಸುಮಾರು 1,19,000 ರೂ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 75 ರಿಂದ 80% ರವರೆಗೆ, ನೀವು 1,05,000 ರಿಂದ 1,12,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 90,000 ರಿಂದ 1,20,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿದರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ (SBI, HDFC, ICICI ನಂತಹ) ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 8.5% ರಿಂದ 12% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. SBI ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 8.75% ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು NBFC ಗಳು 9.5% ರಿಂದ 18% ವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EMI ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿವೆ.
ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ). ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 90,000 ರಿಂದ 1,20,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಚಿನ್ನವು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
(ಗಮನಿಸಿ- ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)