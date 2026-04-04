Gold Loan: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ.. ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ!

Gold loan rules change: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಡುವು ಮೀರಿದರೆ, ಭಾರಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು RBI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ (LTV) ಮಿತಿ: ಈಗ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (NBFC). ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
3. KYC ಕಡ್ಡಾಯ: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
4. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು: ಸಾಲಗಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗಡುವು ಮೀರಿದರೆ, ಭಾರಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.