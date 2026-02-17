Gold Rate Crash: ಚಿನ್ನದ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ರಷ್ಯಾ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಳಸಲು ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1,50,000 ತಲುಪಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 29ರ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಿರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಡಾಲರ್ಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಪಾತಾಳಕೆ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಡಾಲರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಡಾಲರ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.