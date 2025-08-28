ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ

EMI on Gold purchase : ಮದುವೆ, ಇತರೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭರಣ ಮಳಿಗೆಯತ್ತ ಕಾಲಿಡಲು ಜನರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.. ಏನದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (Gold EMI) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಖಿಲ ಕೇರಳ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘವು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹35,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಅಲಭ್ಯತೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಕ್ರಮವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NBFC ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತೆ EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು CIBIL ಸ್ಕೋರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೀಫಾಲ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಸ್ಕೋರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ EMI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕ, ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಲಿಂಕ್ಡ್, ಜಿಎಸ್ಟಿ-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಇಎಂಐ ಆಧಾರಿತ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ, ಐಬಿಎ, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಘವು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು 25,000 ರಿಂದ 30,000 ಟನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಕೇರಳ ಮಾತ್ರ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,000 ಟನ್ಗಳಿಂದ 700 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಿದರು.