ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಬೃಹತ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ?!

Deccan Gold Mines: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಆಲ್ಟಿನ್ ಟಾರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆಲ್ಟಿನ್ ಟಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂತವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಗಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ರಿಂದ 30,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಿರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟಿನ್ ಟಾರ್ ಚಿನ್ನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಲ್ಟಿನ್ ಟಾರ್ ಯೋಜನೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಚಿನ್ನದ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಂಡವಾಳವು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪೂರ್ವ-ನಿಯೋಜನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.