ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..

gold news: ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದರೂ ಚಿನ್ನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
gold rate news: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೋಹವಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪತ್ತು, ಶುಭ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವೇ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು "ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ" ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ್ನು 100% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಇತರ ಲೋಹಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 10,698 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 9,806 ರೂ. ಇದೆ. ಈ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಿನ್ನದ ದರ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರ ಬಹಳ ಸರಳ: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ × ತೂಕ (ಗ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಿ). ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 11 ಗ್ರಾಂ ಬೇಕಾದರೆ, 10,698 × 11 = ರೂ. 1,17,678 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ.
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಬಡಗಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ನೀಡಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ: (1) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ನಿಗದಿತ ದರ, (2) ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು. ಬೆಲೆ ಏರಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೂಲ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,17,678 + ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 5,500 = ಉಪ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,23,178. ಇದಕ್ಕೆ 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ (ರೂ. 3,695) ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂ. 45 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ = ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ + ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ + ಜಿಎಸ್ಟಿ + ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು. ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 1,26,918 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಆಭರಣದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬಿಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.