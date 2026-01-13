ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಮಿತಿ ಇದು..

income Tax Gold Rules: ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ (CBDT ಸೂಚನೆ 1916), ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೇ 11, 1994 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ CBDT ಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1916 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ಆಭರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
CBDT ಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1916, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 132 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ಹೊರತು, ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ 500 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ 250 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರು 100 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.