Gold price: ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಆಭರಣ ದರ, ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ..! 46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

Gold price: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ 46 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಇದೀಗ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
Gold price: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,000 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿ, ಸುಮಾರು 4,060 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,23,677 ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ವಾರಕ್ಕೆ 2.9% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 46 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಇಳಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವು ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್–ಹಮಾಸ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚೀನಾದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ 100% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಚೀನಾ–ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಉರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ (ETF) $902 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ನಿಗಿಂತ 285% ಹೆಚ್ಚು. ಒಟ್ಟು ಹಿಡುವಳಿಗಳು 77.3 ಟನ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ $2.18 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸದ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ $4,120–$4,150 ನಡುವೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000–₹1,27,000 ನಡುವಿನ ಮಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಬಹುದು. ₹1,19,800 ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಮಟ್ಟ ಇರುವುದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದಾದರೂ ಚಿನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುವವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾದು ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಳಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.