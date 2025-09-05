English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST ಕಡಿತದ ಮರುದಿನವೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ.. 7600 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಹಳದಿ ಲೋಹ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ

gold rate: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ಮರುದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 

ನಿನ್ನೆ GST ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ಬಂಗಾರ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 05 ರಂದು 100 ಗ್ರಾಂ  24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 7,600 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 10,76,200 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 760 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ 700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 98,650 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 80,720 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 580 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

