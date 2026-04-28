ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ? ಯುಎಸ್‌ ಫೆಡ್‌ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಈ ನಡೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವರವಾಗುತ್ತೋ/ಶಾಪವಾಗುತ್ತೋ!

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: Apr 28, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Apr 28, 2026, 03:27 PM IST

Gold Rate: ಫೆಡರಲ್‌ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀತಿಯಿಂದ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ. 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.0.17 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,685 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶೇ.0.56 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $74.601 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 28) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.0.17 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,685 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶೇ.0.56 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $74.601 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.  

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 28) 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,385 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಂಗೆ 14,104 ರೂ. ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,089 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 15,370 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,300 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 14,025 ರೂ. ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,525 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 14,231 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ವಾರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು US ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯುಎಸ್‌ ಫೆಡರಲ್‌ನ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. ಯುಎಸ್‌ ಫೆಡರಲ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವರವಾಗುತ್ತೋ? ಶಾಪವಾಗುತ್ತೋ? ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ? 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (SIP ವಿಧಾನ) ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.   ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.  

