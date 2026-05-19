Gold rate today: ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 59,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಇದೀಗ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಕೊಂಚ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವೂ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 59,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮೇ 18 ರಂದು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 71 ರೂಪಾಯಿ ಯಷ್ಟು ಇಳಿದು 15,637 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 65 ರೂಪಾಯಿ ಯಷ್ಟು ಇಳಿದು 14,335 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂ ಗೆ 15,63,700 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಕೇವಲ ಮೂರು ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ 15 ಮತ್ತು ಮೇ 18 ರ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 58,900 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 290 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2,90,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ
