ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್..‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌

Gold rate drop: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಂತಿದೆ.. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 
 
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,600 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.    

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 1,50,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿವೆ.   

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.25 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ರೂ. 288 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೂ. 1,13,548 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.15 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ರೂ. 196 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೂ. 1,34,866 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.   

ಒಂದೆಡೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಖರೀದಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.   

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಧನ್ತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಬರುವ ಧನ್ತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.   

ಈಗ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.   ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.   

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಖರೀದಿಸಬೇಕು.    

