Budget 2026: ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Budget 2026: 2025ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 67ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34,600 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ನೋಡಿದರೆ, ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು 15%ರಿಂದ 6%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯೂ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆಮದು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುಂಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಜೆಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.