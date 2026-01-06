ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ! ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌

gold price today: ಸತತ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
gold price today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನವರಿ 6, 2026ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸತತ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹38ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹35 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,35,820ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ₹1,24,500ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹12,450, 8 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹99,600 ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹12,45,000 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹350 ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 1 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,582, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,35,820 ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹13,58,200 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹3,800 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವೆಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹240 ದರದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5–7% ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಳಿಕೆಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.