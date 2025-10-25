ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್!

Gold price drop in next 10 days: ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾಲರ್ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Gold price drop in next 10 days: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ 3% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಲಪಡುತ್ತಿರುವುದು, ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭಪ್ರತಿಷ್ಠೆ (profit booking) ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4,040 (ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್) ಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ರೇಖೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಇನ್ನೂ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,500 ರಿಂದ ₹2,000 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಣ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಇಳಿಕೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ದರ ಏರಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗಲೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. “ಈ ಇಳಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ
ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೂ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಂತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಪುನಃ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.