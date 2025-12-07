English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಆದ ಭಾರತ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಆದ ಭಾರತ

Gold Demand: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
1 /6

Gold Demand: ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು 'ಬೆಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ' ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ 'ಬೆಲೆ ತಯಾರಕ' ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

2 /6

ಹಾಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಉಳ್ಳಾಸವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಮದು ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

3 /6

ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿ (WGC) ಭಾರತ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಒ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, RBI ಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ. ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸಿವೆ.

4 /6

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವೆಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಸಂದೀಪ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಭಾರತೀಯರು ಸುಮಾರು 25,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಕೇವಲ 800 ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿರುವುದು ಇದೇ ಅಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

5 /6

MMTC-PAMP ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಮಿತ್ ಗುಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ—ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆ OECD, LBMA ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ-ಮುಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯ.

6 /6

ದೇಶೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಆಮದು ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಕ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

India gold price maker potential domestic gold mining in India India's role in global gold market future of gold demand in India Gold Mining India gold demand Price Maker WGC RBI Domestic Production Gold Market India

Next Gallery

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..