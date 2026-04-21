ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮರುದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ... ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold Rate Today : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ₹1,580 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,53,330 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಮಂಗಳವಾರದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮರುದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಇಂದು 24K ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹15,529 ಆಗಿದೆ. 24K ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,55,290 ಆಗಿದೆ.
ಇಂದು 22K ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹14,235 ಆಗಿದೆ. 22K ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,42,350 ಆಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.