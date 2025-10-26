Gold price drop: ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ತಜ್ಞರು.

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold price drop: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಂಗಾರವು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 
Gold price drop: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹11,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹಲವರು ಈಗ “ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಳಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.  

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್‌ (profit booking) ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಈಗ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಮಾರಾಟದತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು. ಡಾಲರ್ ಬಲವಾದಾಗ, ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.  

ಮೂರನೆಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಳಿಕೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏರಿಳಿತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ದುಬಾರಿಯಾದ ವಸ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏರಬಹುದು. ಇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.  

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಳಿದರೂ, ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಭಯಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಖರೀದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

