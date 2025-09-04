GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ ! ಸಂತಸದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು

ಇದೀಗ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಜಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೂ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉಡುಗೊರೆಯೇ ನೀಡಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇದೀಗ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಜಾರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೂ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕುಸಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೇರು ಪೇಟೆ ಮೇಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾವಗ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಸುಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮೇಲೇರಿದ ಪ್ರತೀ ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮದಂತೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಲೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ನಂಬಿಕೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದತೆಗಳು ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಬಿಜೆಎ) ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 270 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 105,751 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 320 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.