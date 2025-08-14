ಡೋನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 1400 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬ

Donald Trump on Gold Tariff: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
Donald Trump: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುಂಕಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 1400 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅದು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ, MCX ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1409 ರೂ ಅಥವಾ 1.38% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು 999 ಶುದ್ಧತೆಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,00,389 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ .
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಹಿವಾಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು 1,01,199 ರೂ.ಗೆ ಜಿಗಿದಿತ್ತು.
MCX ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿನ್ನದ ಮಟ್ಟವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,02,250 ರೂ. ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1861 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಸಹ, ಚಿನ್ನ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಾನುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಟೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,404.70 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ರತ್ನಖಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು GST (ಚಿನ್ನ GST) ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.