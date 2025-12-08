English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!2026 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!2026 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
1 /6

gold : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಕಾಲದಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇದೀಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

2 /6

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಂಗಿದಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ.

3 /6

ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.

4 /6

ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 5% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಯುದ್ಧಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲ—ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದರ ಸಹ ಏರುತ್ತದೆ.

5 /6

ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದೂ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯ. ಈಗ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ₹90.20 ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಬೆಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.

6 /6

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆರ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಒಟ್ಟು 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು 880.2 ಟನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇತರ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೂ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ದರ 2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಿಗಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

Gold price GOLD RATES gold rates in india gold cost increase Silver price Gold price 2026 Gold Rate Silver price India Rupee INTERNATIONAL MARKET RBI Gold Reserve

Next Gallery

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್