ಬಂಗಾರ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ..! 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ

2026 gold rate prediction : ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು.. 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೆ ನೀವು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
2025 ಮುಗಿತು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2026 ನಾವು ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವಾದರೂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೌದು.. MCX ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ದು, ಈಗ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೇತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $100,000) ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳ ಆರಂಭವೇ ಎಂದು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು 2026 ರ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇವೆ.
ಜಗತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. "ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ನಗದು ಕೊರತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ತೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹಿಂದೆ 20% ರಿಂದ 50% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 25% ರಿಂದ 40% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2026 ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್) ರೂ. 1,62,500 ರಿಂದ ರೂ. 1,82,000 ವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಭಯ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕರೆನ್ಸಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗುವ ಭಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಜ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.)