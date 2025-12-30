English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..! ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..! ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

Gold Price: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /6

Gold Price: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.  

2 /6

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ ಆಭರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

3 /6

ಆದರೆ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲ ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.  

4 /6

ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ 40–50% ಗ್ರಾಹಕರು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ 20–25%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

5 /6

ಮುಂದಿನ 2–3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.10ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,000ರಿಂದ ರೂ.24,000ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.  

6 /6

ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ತೂಕದ ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬದಲು ವಜ್ರಾಭರಣಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

gold price hike gold rate prediction Gold Investment Jewellery Buying gold price 2026 Indian Gold Market Wedding Season Gold gold price prediction Gold Price 2026 gold jewellery demand diamond jewellery trend Wedding Season Gold Purchase gold price forecast 2026 gold price prediction India wedding season gold demand gold investment outlook bullion market trends gold rate volatility precious metals forecast

Next Gallery

ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಎಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?