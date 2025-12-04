English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ RBI ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ರಿಲೀಫ್! ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ RBI ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ

Gold Price Relief: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಯ ದೊರಕಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ RBI ಮಹತ್ತರ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ.
Gold Price Relief: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಲೀಫ್ ದೊರಕಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆಭರಣಪ್ರಿಯರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳಿಗೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

  ಬುಲಿಯನ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4200 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಧೃಢ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 220 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,30,360ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ 200 ರೂ. ಕುಸಿದು ₹1,19,500ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.  

  18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 160 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹97,780 ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ವಿಭಾಗದ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಇಳಿಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ.  

  ಕೇವಲ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ 1000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ₹2,00,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.    

  ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ದರಗಳಿಗೆ GST, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ಸೇರಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಖರೀದಿ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.      

