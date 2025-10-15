English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gold price rise: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ಧಾರ! ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಇದೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ.

Gold price rise: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಸಹ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 
 
Gold price rise: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಖರೀದಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.  

ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇವುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,185 ಡಾಲರ್‌ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 53.54 ಡಾಲರ್‌ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನವು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.  

ಹಿಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿರುವುದು. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. 2010 ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಸಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ (Electric Vehicles) ಉತ್ಪಾದನೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 40,000 ರಿಂದ 50,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 1,30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 77,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,30,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 540 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತುಲಂಗೆ 1,28,890 ರೂ. ಆಗಿದೆ.  

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.51 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 36,344 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯವು ಈ ವರ್ಷ 11% ಕುಸಿದಿರುವುದೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ.  

