ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈಗ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಭರವಸೆ ಕಡಿಮೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಸೀಸನ್ ಕೂಡಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಋತು ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಬ್ಬವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಚಿನ್ನವು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹೊಸ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಹೊಸ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 5,130 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ , ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಸಹ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 1,02,390 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 22, 390 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
MCX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,05,000 ರೂ.ಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ 1,23,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011 ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 40 ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಲೆ ಶೇ. 1.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 40.31 ಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನವು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸುಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, ಸೋಮವಾರದಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ: 999 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 102390 ರೂ. 995 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 101980 ರೂ. 916 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 93790 ರೂ. 750 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 76790 ರೂ.