Gold prices crash: ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸದ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Gold prices crash: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,52,345 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,43,205 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು MCX ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2.65 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನಿನ್ನೆ 2.92 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,879 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 8.25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. 1980 ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಶೇಕಡಾ 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $5,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 1980ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 36% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಚರ್ಚೆ.