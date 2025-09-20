Gold price target: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ದೈತ್ಯ ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ, ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..

Gold price target: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
Gold price target: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ. ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು.
ಜೆಫರೀಸ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿ ತಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $6,600 ತಲುಪಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಮಕೆಯಲ್ಲಿ “ಗ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯರ್” ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವಿ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ $6,600 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,700 ರ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $3,600 ರಷ್ಟಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.1,11,300 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಗುರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2002 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ $3,400 ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೀರಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟುಡೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, G7 ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1980 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $850 ರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು US ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 6.3% ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ $3,437 ಗುರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಲ್ಲಿ $4,200, ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ $5,500 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ $6,600 ರಷ್ಟಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಅಂದಾಜು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1980 ದಶಕದ ಬುಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಚಿನ್ನವು US ತಲಾ ಆದಾಯದ 9.9% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $6,571 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ವುಡ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊಸ ಗುರಿ $6,600 ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೀಡ್ ಮತ್ತು ಫಿಯರ್ 2002 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 40% ತೂಕವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಕಡೆ ಸಾಗಿವೆ. 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 50% ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲವು ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮೀರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.