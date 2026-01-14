ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಶತಕದ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!

Gold Price Then vs Now: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೂಡಿಕೆ. ಆದರೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Gold Price Then vs Now: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.160ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಚಿನ್ನ, ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 1925ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ತೊಲಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹18.75 ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 1926ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿದು ₹18.43 ಆಗಿತ್ತು.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. 1927–28ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹18.37 ಆಗಿದ್ದು, 1930ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ₹18.50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1925ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 20.72 ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸದ್ಯ ಸುಮಾರು ₹1,43,860 ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,85,890ರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.
ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2036ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನದ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೆಲೆ ₹1,43,295 ಆಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹2,84,901 ಆಗಿದೆ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.