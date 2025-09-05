ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು.. ಹೊಸ GST ಜಾರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2,700 ಡಾಲರ್‌ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು!

New GST impact: ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56 ನೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56 ನೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯು ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು (5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28%) ಇದ್ದವು. ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ (5% ಮತ್ತು 18%) ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 40% ನ ಹೊಸ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ನೂ 3% ಆಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಹೊಸ ಎರಡು-ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರಚನೆಯು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 3% ವಿಶೇಷ ದರ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2.5% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 3% ವಿಶೇಷ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಆಭರಣಕಾರರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ 2% ರಿಂದ 5% ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಮೇಲೆ 18% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಆಭರಣಗಳ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಭರಣಕಾರರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದರಗಳ ಈ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಮೊದಲು 5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಿಗೆ 3% ವಿಶೇಷ ದರ ಮತ್ತು 'ಸಿನ್' ಸರಕುಗಳಿಗೆ (ತಂಬಾಕಿನಂತಹ) 40% ಹೊಸ ದರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ 3% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 5% GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ʼಸರ್ವಿಸ್ʼ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವು ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ 3% GST ಅನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಂತರ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ GST ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ETF ಘಟಕಗಳು GST ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ GST ಅಥವಾ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು (2-3%) ಸಹ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಗದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು (3% ರಿಂದ 30% ವರೆಗೆ) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಇನ್ನು ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3,100 ರಿಂದ 3,500 ಡಾಲರ್ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾಯ್ ಔನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ 2,500 ರಿಂದ 2,700 ಡಾಲರ್ಗೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು" ಎಂದು ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೇಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಜ್ಞರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಸೇರಿವೆ. ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೂಲ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 60% ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,000 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕುಸಿಯಬಹುದು".