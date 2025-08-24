Gold price today: ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.. ಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ.. ತಜ್ಞರಿಂದ ಬಂತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

Gold price today: ಇಂದಿನ ಆಭರಣದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ...ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Gold price today: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ, ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಖರೀದಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಲನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಇದರ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ದರದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರ: ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 24) ಚಿನ್ನದ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ₹10,162 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ₹9,315 ಇದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ: ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ₹128 ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ₹1,28,000 ಇದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವು ಇನ್ನೂ ಏರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನವಾಗಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಲಿ – ಇವು ಎರಡೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂದಿನ ದರಗಳು: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ – ₹10,162/ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ – ₹9,315/ಗ್ರಾಂ, ಬೆಳ್ಳಿ – ₹128/ಗ್ರಾಂ. ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ