English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

Gold And Silver Price: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬ-ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯ ಒತ್ತಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಇವುಗಳು ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
 
1 /6

gold price today: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂದು.  

2 /6

ಹಬ್ಬ-ಜಾತ್ರೆ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ನಿಖರ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.  

3 /6

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಈಗಿನ ದರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಶುದ್ಧತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.  

4 /6

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ.  

5 /6

ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವೂ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ ₹1,11,160, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹1,01,890 ಮತ್ತು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ₹1,42,900 ಆಗಿದೆ.  

6 /6

ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇಂದಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹100–₹150 ಏರಿಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ₹80–₹100 ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ, ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.  

gold and silver price Silver rate today Hyderabad Today gold and Silver Rate in Hyderabad 1 gram silver rate today Today gold Rate in Hyderabad 10 gram silver rate today in Hyderabad Today gold rate in Hyderabad 24 carat 1 gram gold rate today Silver rate Yesterday ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂದಿನ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

Next Gallery

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51,480 ರೂ., ಪಿಂಚಣಿ 25,740 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ