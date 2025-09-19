Gold Price Today: ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ, ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

Gold Price Today: ಆಭರಣ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದರಾಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ, ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
Gold price today: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಇದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಯ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ದರವು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 0.44 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು ರೂ. 1,09,339 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಶೇ. 0.63 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ. 1,26,189 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ. 0.2 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು $3,654.29 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ನೀಡಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ ಬಲವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,11,160 ಆಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,01,890 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ತಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,11,310 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,11,480 ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದರದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,11,160 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 1,30,900 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 1,40,900 ಆಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಡಾಲರ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.