Gold Price Today: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂಗಾರ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold Price Today: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
Gold Price Today: ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2025) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ದರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ₹256 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,13,391 ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:15ಕ್ಕೆ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ₹1,13,525 ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹1,000 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ₹1,33,002 ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:15ಕ್ಕೆ ₹1,34,415 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,734.04 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ US ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ದರ $3,765.20 ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯಿತು. ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂತು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ETF ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ, ನ್ಯಾಟೋ ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಿಲುವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ (Safe Haven) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, MCX ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕೆ ₹1,13,000 - ₹1,12,380 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ₹1,14,450 - ₹1,14,900 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವಿದೆ. MCX ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಕ್ಕೆ ₹1,33,450 - ₹1,32,750 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ₹1,35,850 - ₹1,36,600 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.