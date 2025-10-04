English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Price Today : ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಶಾಕ್‌..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold Price Today: ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ತಡ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂತಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಇಳಿಕೆ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 
Gold Price Today: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ದರವು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಚುರುಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಜನರನ್ನು ಇದರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹11,852 ತಲುಪಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,18,520 ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,08,640 ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಿಸಿದೆ.  

ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ₹1,51,900 ಆಗಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ₹1,61,900 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಸೌರ ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.  

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಈ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿದಾರರು ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ದರ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತಿರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.  

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ದರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ದರ ಏರಿಕೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಮುಂದಿನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.  

