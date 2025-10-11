Gold Price Today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ..! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

Gold Price Today: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
Gold Price Today: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚುವ ವೇಳೆಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,23,700 ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹600ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹1,13,390 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹92,770 ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,74,100 ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,71,500 ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರಹದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,992.80 ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ $50.01 ಆಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $51 ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹12,370, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ₹11,339, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,741 ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಳಿಕೆಯು ದೀಪಾವಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಊಹಾಪೋಹಗಾರರ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹527 ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,21,020 ತಲುಪಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,999 ಆಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿದಿರುವುದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ‘ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ’ ಎನಿಸಿದೆ.