gold price today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ

gold price today: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಭರಣದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು 60 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೂಡ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 19 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,18,650 ಆಗಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹1,29,440 ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ₹2.06 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ದರದಲ್ಲಿ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೂ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.