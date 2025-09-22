Gold Price Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ನಿರಾಳ! ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ

Gold price today: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಇಂದು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Gold price today: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತುಲಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ 13,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇವೆರಡರ ಬೆಲೆಗಳು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ 22-09-2025) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವು 10 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ 100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 1,12,140 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 1,02,790 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 100 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,34,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ನೋಡೋಣ..
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,12,140 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,02,790 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,44,900 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,12,140 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,02,790 ರೂ., ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 1,33,500 ರೂ.
ವಿಜಯವಾಡ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,12,140 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,02,790 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,44,900 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,12,290 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,02,940 ರೂ., ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,34,900 ರೂ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,12,140 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,02,790 ರೂ., ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 1,34,900 ರೂ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,12,250 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,02,890 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 1,44,900 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.