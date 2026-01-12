ಚಿನ್ನದ ಆಸೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ..! ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆ..

Today gold price : 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೋಡಿ ಜನ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ, ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕದ ನಕ್ಷತ್ರದಂತಾಗಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾರೆ.. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 1,40,450 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ 1,28,740ರೂ. ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 2,57,900 ತಲುಪಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ವಿವರಿಸುವುದಾರೆ, 1GM 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,533 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 12,874 ರೂ., 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ 14,045 ತಲುಪಿದೆ.
8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ನೋಡುವುದಾರೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 84,264 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1,02,992 ರೂ,. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1,12,360 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ದರದತ್ತ ನೋಡುವುದಾರೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1,05,330 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1,28,740 ರೂ., 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1,40,450 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋ.. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10,53,300 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 12,87,400 ರೂ. ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ 14,04,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ರಾಜ್ಯವಾರು ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಚೆನ್ನೈ- 12,899 ರೂ., ದೆಹಲಿ 12,889 ರೂ., ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೇರಳ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 12,874 ಚಿನ್ನದ ದರ ಇದೆ.