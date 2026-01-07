ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..

Gold Price Today: ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಿದೆ..ನೀವು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..ಗ್ರಾಹಕರು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಆದರೆ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿಯವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಏನದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ..
ಜನವರಿ 7 ರ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,883 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ,22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 12,457.26 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಗುಡ್ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10,413 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳು ನಿಧಾನಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಕೇವಲ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.. ಇದನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಡ್ಜ್ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ,ಚಿನ್ನತಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇನ್ನು,ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಪ್ಪಂದ್ರೆ..ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ₹500 ರಿಂದ ₹1000 ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಮಧುರೈಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,998 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 12,831 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಬೆಲೆ 10,701 ರೂ.. ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಕೇರಳ, ವಿಜಯವಾಡ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,883 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಬೆಲೆ 12,726 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಬೆಲೆ 10,413 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ದೆಹಲಿ, ಜೈಪುರ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ರೂ 13,898, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ 12,741 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ 10,428 ಆಗಿದೆ. ವಡೋದರಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಗಳು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ 13,888, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ 12,731 ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ 10,418 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ..ಹೌದು ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ..ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನ ಚಲನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ..
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ, ಋತುಮಾನದ ಬೇಡಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಲು ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.