ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌!ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌.. ಕಡುಬಡವರ ಕೈಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ

Gold Price Update: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಿನೇದಿನೇ ಜನರನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಅದರ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ತಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 
Gold Price Update: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು.  

ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್ ಹಿಡುವಳಿ ಸುಮಾರು 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ 190 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, RBI ಯ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 880 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 866 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.  

ಚೀನಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ತನ್ನ ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2025 ರ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾದ ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆ ಹಿಡುವಳಿ 2008ರ ನಂತರದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

