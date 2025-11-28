ಮತ್ತೇ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿರುವ ಬಂಗಾರ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

Gold Price Shoots Up Again : ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನವು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Gold price hike: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳವರು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನ 710 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 4000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಇಂದು ಮತ್ತೇ 3000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ದರ 1,83,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ 1,28,460 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ 1,17,750 ರೂ. ಇದೆ. ಇದು ಕೆಲ ವಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಂತೆಯೇ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದುಬಾರಿಯಾದಾಗ, ಭಾರತದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಲರ್-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸಂಭ್ರಮದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದರ ಸಹಜವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಡಾಲರ್ ಬಲ, ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ.