English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ :ದಾಖಲೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರ

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸತತ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
 
1 /6

ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದ ಚಿನ್ನ ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಸಾಗಿತ್ತು. 

2 /6

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸತತ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡಾ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. 

3 /6

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸುಮಾರು 3,375 ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 38 ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದೆ. 

4 /6

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 477 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 4,770 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 885 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

5 /6

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಆಗಸ್ಟ್ 21-23 ರಂದು ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಹೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. 

6 /6

ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು  ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯಲಿದೆ.

Gold price Gold rate Gold price today Gold rate today drop in gold rate

Next Gallery

ನಟಿ ರಚಿತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿ.. ವರ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?