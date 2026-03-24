ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.16 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ..! ಇಂದಿನ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Gold Price Drop: ಮದುವೆ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಈಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ & ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೊಂದು ಬಂದಿದೆ, ಹೌದು, ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಡಾಲರ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಿನ್ನಲೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಈಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,30,000 ರೂ ಇದೆ.ಈಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಿದರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ  

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಮಾ. 23 - 2,30,000 ರೂ ಮಾ. 13 - 2,80,000 ರೂ ಫೆ. 23-     3,00,000 ರೂ   

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ  ಮಾ- 23-  1,35,650 ರೂ  ಮಾ- 13 - 1,60,690 ರೂ  ಫೆ- 23 -  1,61,350 ರೂ   

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ  ಮಾ- 23-  1,24,350 ರೂ ಮಾ- 13 - 1,47,300 ರೂ ಫೆ- 23 -  1,47,900 ರೂ. ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ  

EPFO 3.0: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭ! ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ