  ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ, ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಹಳದಿಲೋಹ

Gold Prices Drop Sharply: ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಈ ಕುಸಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 
Gold Prices Drop Sharply: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಲವು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ದರ ಇನ್ನೂ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 43 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮತ್ತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಫೆಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಅದು ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಕಿಷ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1450 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,16,450 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವೂ 1580 ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದು 1,27,040 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.  

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,200 ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನ $4,085 ವರಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ದಿನದೊಳಗೆ $150 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಶಾಕ್‌ಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೂಡ $53ರಿಂದ $50.60 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  

ರೂಪಾಯಿ-ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು $88.70 ಬಳಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಫೆಡ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

