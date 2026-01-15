English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮುಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ

ಮುಂದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ

Gold Price: ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೇ? ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಮುನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
 
Gold Price: ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,639.42 ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈಗ ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $4,632.03ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 0.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $4,639.50ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.  

ಅಮೆರಿಕದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $5,000 ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನದಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಕಡಿತ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ-ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ANZ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು $5,000 ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ವಿಲೋಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.  

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ US S&P 500, AI ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅತಿಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

