ಹೌದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಿವೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಕುಸಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಹಾಗಾದರೆ, ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಳಿದಿವೆ? ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಈಗ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಈ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು 610 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 1,07,390 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಚಿನ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 750 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,32,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,31,250 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ನಮಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅದು 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,10,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಈ ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶೋ ರೂಂಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಈಗಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇತ್ತ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನ ರೇಟ್ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆಬಿಸಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..