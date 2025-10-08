gold demand: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿದೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ.
gold demand: ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸುರಕ್ಷಾ ತಾಣವೂ ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಏರಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಹೊಸ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ $4,000 (ಸುಮಾರು ₹3.3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್) ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಿರುವುದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.22 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ದುಬಾರಿತನದ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶದ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,22,180 ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ದರಕ್ಕಿಂತ ₹1,069 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹4,900 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4% ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದೆ. ₹1.24 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ದರ ಈಗ ₹1.25 ಲಕ್ಷದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾದರೂ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ.
ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹1,47,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ₹5,300 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆ $4,043.50 ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ $2,641 ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 53% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆಗಳೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,021.53 ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ $1,397 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಭಾರತದಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖವೆನಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಬಂಗಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ ದುಬಾರಿ.