ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು

Gold Rate in Upcoming days: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಡಾಲರ್ನ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕುಸಿತ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು $3700 ತಲುಪಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಡಾಲರ್ನ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕುಸಿತ... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು $3700 ತಲುಪಿದೆ.
ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿವೆ.
2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅದು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 1.13 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 22 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಹಲವರಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10-20 ರಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.