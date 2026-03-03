ಇರಾನ್​-ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌!

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಲ್ಟಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಹಿವಾಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಲೆಗಳು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಹಿವಾಟು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು, 1,61,092 ರೂಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ₹1,66,074 ರೂಗಳು ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ 6 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 2,61,773 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಶೇ. 1.4 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ $5,252.05 ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶೇ. 6.5 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ $83.63 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಾಗ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮುಂಬರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ದರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ (ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 60 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ). ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
