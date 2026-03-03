English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಇರಾನ್​-ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌!

ಇರಾನ್​-ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌!

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
1 /6

ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಲ್ಟಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಹಿವಾಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಲೆಗಳು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ.  

2 /6

ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಹಿವಾಟು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಾಗ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು, 1,61,092 ರೂಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ₹1,66,074 ರೂಗಳು ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿದರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ 6 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 2,61,773 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

3 /6

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಶೇ. 1.4 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ $5,252.05 ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶೇ. 6.5 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ $83.63 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಾಗ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.

4 /6

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮುಂಬರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ದರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ (ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 60 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ). ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5 /6

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುದೀರ್ಘಕಾಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

6 /6

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Gold price today Gold Price Today Bengaluru Bengaluru Gold Rate March 3 24k gold price today 22K Gold Rate Bengaluru 18K Gold Price Today gold price per gram Gold Price Per 100 Gram Silver Price Today Bengaluru Live Gold Rate Karnataka ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿನ್ನದ ದರ ಮಾರ್ಚ್ 3 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಬೆಂಗಳೂರು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಇಂದು ತಾಜಾ ಚಿನ್ನದ ದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಭಾರತ ಚಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ

Next Gallery

ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್​ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್​!.. ಆ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಳಪತಿ ಏನಂದ್ರು?